Достучаться до небес

Этот мир сделал из меня эгоиста.

Здесь не дают парить, следят чтобы ты летал низко.

Меня ведь всё равно нет в списках на проход в Эдэм,

так почему же мне нельзя грешить, как и всем?

Сделайте мне анестезию, с меня хватит боли,