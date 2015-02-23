О нас

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие альбомы артиста

Релиз Strauss & Mozart: Vocal Works (Remastered 2024)
Strauss & Mozart: Vocal Works (Remastered 2024)2024 · Альбом · Rias Symphonie-orchester
Релиз Secular & Sacred Choral Works
Secular & Sacred Choral Works2024 · Альбом · Rias Symphonie-orchester
Релиз Schubert, Verdi & Wagner: Orchestral Works (Live)
Schubert, Verdi & Wagner: Orchestral Works (Live)2023 · Альбом · Rias Symphonie-orchester
Релиз Rita Streich sings Weber & Offenbach
Rita Streich sings Weber & Offenbach2023 · Сингл · Rita Streich
Релиз Rita Streich sings, Vol. 2
Rita Streich sings, Vol. 22023 · Сингл · Rita Streich
Релиз Rita streich sings italian operas
Rita streich sings italian operas2023 · Сингл · Rita Streich
Релиз Rita Streich sings Mozart Opera Arias 2
Rita Streich sings Mozart Opera Arias 22023 · Сингл · Rita Streich
Релиз Clara Haskil and Ferenc Fricsay the complete Mozart Recordings
Clara Haskil and Ferenc Fricsay the complete Mozart Recordings2023 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Symphony No. 4 and Kindertotenlieder
Symphony No. 4 and Kindertotenlieder2023 · Альбом · Gustav Mahler
Релиз Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op. 35 by Yehudi Menuhin
Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op. 35 by Yehudi Menuhin2022 · Альбом · Yehudi Menuhin
Релиз Joseph Haydn - Die Jahreszeiten, Hob. XXI:3
Joseph Haydn - Die Jahreszeiten, Hob. XXI:32021 · Альбом · Elfride Trötschel
Релиз Mozart: Symphonies Nos. 31 & 35
Mozart: Symphonies Nos. 31 & 352019 · Альбом · London Symphony Orchestra
Релиз Donizetti: Lucia di Lammermoor - Opernquerschnitt in deutscher Sprache
Donizetti: Lucia di Lammermoor - Opernquerschnitt in deutscher Sprache2019 · Альбом · Gaetano Donizetti
Релиз Richard Strauss: Burleske, Oboe Concerto, Duet Concertino & Till Eulenspiegel (RIAS 1st Master Release)
Richard Strauss: Burleske, Oboe Concerto, Duet Concertino & Till Eulenspiegel (RIAS 1st Master Release)2018 · Сингл · Rias Symphonie-orchester
Релиз Proms Music 2016, Vol. 9
Proms Music 2016, Vol. 92016 · Альбом · Annie Fischer
Релиз J. Strauss I: Marche de Radetzky - J. Strauss II: Tritsch-Tratsch Polka - Berlioz: Marche hongroise de La damnation de Faust (Mono Version)
J. Strauss I: Marche de Radetzky - J. Strauss II: Tritsch-Tratsch Polka - Berlioz: Marche hongroise de La damnation de Faust (Mono Version)2016 · Сингл · Rias Symphonie-orchester
Релиз Une soirée slave avec Tchaikovsky et Dvořák (Mono Version)
Une soirée slave avec Tchaikovsky et Dvořák (Mono Version)2016 · Сингл · Johanna Martzy
Релиз Échos de Johann Strauss II (Mono Version)
Échos de Johann Strauss II (Mono Version)2016 · Альбом · Rias Symphonie-orchester
Релиз Hated by Hanslick
Hated by Hanslick2016 · Альбом · USSR Ministry of Culture Symphony Orchestra
Релиз Mozart: L'enlèvement au sérail (Mono Version)
Mozart: L'enlèvement au sérail (Mono Version)2016 · Альбом · Rita Streich

