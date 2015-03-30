О нас

Özgün

Özgün

Трек  ·  2015

Şimdi Burada Olsan

14 лайков

Özgün

Исполнитель

Özgün

Трек Şimdi Burada Olsan

#

Название

Альбом

1

Трек Şimdi Burada Olsan

Şimdi Burada Olsan

Özgün

Şimdi Burada Olsan

4:37

Текст песни

Kaç ay oldu ne haber var ne de selam?

Yani o kadar mı el olduk?

Nasıl savrulduk böyle?

Gelişin gibi gidişin de görkemli oldu yani

Gözde sel olduk

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: AVRUPA MÜZİK YAPIM
