Информация о правообладателе: Aditya Music

Другие альбомы артиста

Релиз REPALLE GOPALUDU
REPALLE GOPALUDU2024 · Сингл · Nitya Santhoshini
Релиз THIRUMALA NATHUNI CHARITHAM
THIRUMALA NATHUNI CHARITHAM2024 · Сингл · Nitya Santhoshini
Релиз College Ki Dumma Kottali
College Ki Dumma Kottali2024 · Сингл · Nitya Santhoshini
Релиз Thallila Yesu
Thallila Yesu2023 · Сингл · Nitya Santhoshini
Релиз SAI SANNIDHE
SAI SANNIDHE2022 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Sri Mahalakshmi Karavalambam
Sri Mahalakshmi Karavalambam2021 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Sri Mahalakshmi Sahasranamam
Sri Mahalakshmi Sahasranamam2021 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Sri Shyamala Dandakam
Sri Shyamala Dandakam2021 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Sri Durga Saptha Sthuthi
Sri Durga Saptha Sthuthi2005 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Devi Stotramalika
Devi Stotramalika2005 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Sri Annamacharya Nitya Sankeerthanam, Vol. 7
Sri Annamacharya Nitya Sankeerthanam, Vol. 72004 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Sri Lakshmi Puraanam
Sri Lakshmi Puraanam2003 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Sri Ramdas Krithis
Sri Ramdas Krithis2003 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Srinivasa Charitham
Srinivasa Charitham2003 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Sri Annamacharya Nitya Sankeerthanam, Vol. 6
Sri Annamacharya Nitya Sankeerthanam, Vol. 62003 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Sri Annamacharya Nitya Sankeerthanam, Vol. 4
Sri Annamacharya Nitya Sankeerthanam, Vol. 42003 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Sri Lalitha Sahasranama Stothram
Sri Lalitha Sahasranama Stothram2002 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Sri Ganapathi Chantings
Sri Ganapathi Chantings2002 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Nithya Daiva Smaranamu (Slokas)
Nithya Daiva Smaranamu (Slokas)2002 · Альбом · Nitya Santhoshini
Релиз Sri Annamacharya Nitya Sankeerthanam, Vol. 1
Sri Annamacharya Nitya Sankeerthanam, Vol. 12002 · Альбом · Nitya Santhoshini

