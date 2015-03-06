О нас

Информация о правообладателе: The Art Of Singing

Релиз Schubert: Symphony No. 4 in C minor, D. 417, 'Tragic'
Schubert: Symphony No. 4 in C minor, D. 417, 'Tragic'2024 · Сингл · Otto Klemperer
Релиз Berlioz : symphonie phantastique, op. 14
Berlioz : symphonie phantastique, op. 142024 · Сингл · Orchestre des Concerts Lamoureux
Релиз Schubert: Symphony No. 4 in C Minor, D. 417, 'Tragic'
Schubert: Symphony No. 4 in C Minor, D. 417, 'Tragic'2024 · Сингл · Orchestre des Concerts Lamoureux
Релиз Berlioz: Symphonie Phantastique, Op. 14
Berlioz: Symphonie Phantastique, Op. 142023 · Сингл · Igor Markevitch
Релиз Mikis Theodorakis - Les Amants De Teruel
Mikis Theodorakis - Les Amants De Teruel2023 · Сингл · Krésimir Sipush
Релиз Domenico cimarosa - three great concertos
Domenico cimarosa - three great concertos2023 · Сингл · Jean-Francois Paillard
Релиз Georges bizet : les pêcheurs de perles
Georges bizet : les pêcheurs de perles2022 · Сингл · Xavier Depraz
Релиз Beethoven: Violin Concerto in D Major, Op. 61
Beethoven: Violin Concerto in D Major, Op. 612022 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Релиз Debussy: Pelléas et Mélissande by Jean Fournet
Debussy: Pelléas et Mélissande by Jean Fournet2022 · Альбом · Orchestre des Concerts Lamoureux
Релиз Gluck: Orphée et Eurydice, Tragic Opera in three acts
Gluck: Orphée et Eurydice, Tragic Opera in three acts2022 · Альбом · Orchestre des Concerts Lamoureux
Релиз Beethoven: Symphony No. 1; Symphony No. 5; Symphony No. 8
Beethoven: Symphony No. 1; Symphony No. 5; Symphony No. 82021 · Сингл · Orchestre des Concerts Lamoureux
Релиз Beethoven: Piano Concerto No. 3; Chopin: Piano Concerto No. 2
Beethoven: Piano Concerto No. 3; Chopin: Piano Concerto No. 22021 · Сингл · Orchestre des Concerts Lamoureux
Релиз Rediscovering French Operas in 21 Volumes - Vol. 1 : La Damnation de Faust
Rediscovering French Operas in 21 Volumes - Vol. 1 : La Damnation de Faust2017 · Альбом · Orchestre des Concerts Lamoureux
Релиз Rediscovering French Operas, Vol. 9
Rediscovering French Operas, Vol. 92017 · Сингл · Suzanne Danco
Релиз Rossini Ouvertures
Rossini Ouvertures2016 · Альбом · Wiener Symphoniker
Релиз El Amor Brujo (The Bewitched Love)
El Amor Brujo (The Bewitched Love)2015 · Альбом · Orchestre des Concerts Lamoureux
Релиз Noches en los Jardins de España (Nights In The Gardens Of Spain)
Noches en los Jardins de España (Nights In The Gardens Of Spain)2015 · Сингл · Orchestre des Concerts Lamoureux
Релиз Bizet: Les pêcheurs de perles
Bizet: Les pêcheurs de perles2015 · Альбом · Orchestre des Concerts Lamoureux
Релиз Grieg: Chanson et berceuse de Solveig, extraits de Peer Gynt (Mono Version)
Grieg: Chanson et berceuse de Solveig, extraits de Peer Gynt (Mono Version)2015 · Сингл · Janine Micheau
Релиз Ravel: Boléro (Mono Version)
Ravel: Boléro (Mono Version)2015 · Сингл · Vladimir Golschmann

Orchestre des Concerts Lamoureux
Orchestre des Concerts Lamoureux

Arturo Toscanini
Arturo Toscanini

Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux
Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux

The European Philharmonic Orchestra
The European Philharmonic Orchestra

Oliver Wallace
Oliver Wallace

Larry Morey
Larry Morey

Alexander Orlov
Alexander Orlov

Leigh Harline
Leigh Harline

George Enescu
George Enescu

Cincinnati Symphony Orchestra
Cincinnati Symphony Orchestra

Paul Kletzki
Paul Kletzki

Orchestra Sinfonica di Torino della Rai
Orchestra Sinfonica di Torino della Rai

Fritz Busch
Fritz Busch