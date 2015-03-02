Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Serenade "Polichinelle"
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Elgar: Violin Concerto (Adrian Boult – The Decca Legacy I, Vol. 2)2023 · Сингл · Sir Edward Elgar
Mendelssohn: Violin Concerto; Bruch: Scottish Fantasy (Adrian Boult – The Decca Legacy III, Vol. 6)2023 · Альбом · Alfredo Campoli
Swan lake compilation2022 · Сингл · Alfredo Campoli
Tippett & Bliss: Symphony No. 2 - March: Welcome the Queen - Ballet for Children - Checkmate (Excerpts) - Theme and Cadenza for Violin and Orchestra - Overture: Edinburgh2022 · Альбом · BBC Concert Orchestra
Lalo, Sibelius & Stravinsky: Orchestral Works2022 · Альбом · Eduard van Beinum
Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso, Op. 28 - Havanaise, Op. 832021 · Альбом · Anatole Fistoulari
Alfredo Campoli Performs: Saint Saens, Sarasate, Wieniawski2020 · Альбом · Alfredo Campoli
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 102019 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 82019 · Альбом · Alfredo Campoli
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 22019 · Альбом · Alfredo Campoli
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 62019 · Альбом · Alfredo Campoli
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 92019 · Сингл · Пётр Ильич Чайковский
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 12019 · Альбом · Alfredo Campoli
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 72019 · Альбом · Alfredo Campoli
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 32019 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Saint-Saëns: Havanaise & Introduction et rondo capriccioso (Mono Version)2016 · Сингл · Alfredo Campoli
Bruch: Violin Concerto No. 1 - Bach: Violin Partita No. 2 (Mono Version)2015 · Альбом · Alfredo Campoli
Handel: Sonates pour violon et clavecin (Mono Version)2015 · Альбом · Alfredo Campoli
Lalo: Symphonie espagnole, Op. 21 (Mono Version)2015 · Сингл · Alfredo Campoli
Fritz Kreisler Favourites (Mono Version)2015 · Сингл · Alfredo Campoli