О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Alfredo Campoli

Alfredo Campoli

,

Éric Gritton

Трек  ·  2015

Serenade "Polichinelle"

Alfredo Campoli

Исполнитель

Alfredo Campoli

Трек Serenade "Polichinelle"

#

Название

Альбом

1

Трек Serenade "Polichinelle"

Serenade "Polichinelle"

Alfredo Campoli

,

Éric Gritton

Best of Kreisler

1:45

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие альбомы артиста

Релиз Elgar: Violin Concerto (Adrian Boult – The Decca Legacy I, Vol. 2)
Elgar: Violin Concerto (Adrian Boult – The Decca Legacy I, Vol. 2)2023 · Сингл · Sir Edward Elgar
Релиз Mendelssohn: Violin Concerto; Bruch: Scottish Fantasy (Adrian Boult – The Decca Legacy III, Vol. 6)
Mendelssohn: Violin Concerto; Bruch: Scottish Fantasy (Adrian Boult – The Decca Legacy III, Vol. 6)2023 · Альбом · Alfredo Campoli
Релиз Swan lake compilation
Swan lake compilation2022 · Сингл · Alfredo Campoli
Релиз Tippett & Bliss: Symphony No. 2 - March: Welcome the Queen - Ballet for Children - Checkmate (Excerpts) - Theme and Cadenza for Violin and Orchestra - Overture: Edinburgh
Tippett & Bliss: Symphony No. 2 - March: Welcome the Queen - Ballet for Children - Checkmate (Excerpts) - Theme and Cadenza for Violin and Orchestra - Overture: Edinburgh2022 · Альбом · BBC Concert Orchestra
Релиз Lalo, Sibelius & Stravinsky: Orchestral Works
Lalo, Sibelius & Stravinsky: Orchestral Works2022 · Альбом · Eduard van Beinum
Релиз Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso, Op. 28 - Havanaise, Op. 83
Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso, Op. 28 - Havanaise, Op. 832021 · Альбом · Anatole Fistoulari
Релиз Alfredo Campoli Performs: Saint Saens, Sarasate, Wieniawski
Alfredo Campoli Performs: Saint Saens, Sarasate, Wieniawski2020 · Альбом · Alfredo Campoli
Релиз Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 10
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 102019 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Релиз Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 8
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 82019 · Альбом · Alfredo Campoli
Релиз Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 2
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 22019 · Альбом · Alfredo Campoli
Релиз Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 6
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 62019 · Альбом · Alfredo Campoli
Релиз Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 9
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 92019 · Сингл · Пётр Ильич Чайковский
Релиз Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 1
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 12019 · Альбом · Alfredo Campoli
Релиз Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 7
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 72019 · Альбом · Alfredo Campoli
Релиз Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 3
Milestones of a Legend: Alfredo Campoli, Vol. 32019 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Релиз Saint-Saëns: Havanaise & Introduction et rondo capriccioso (Mono Version)
Saint-Saëns: Havanaise & Introduction et rondo capriccioso (Mono Version)2016 · Сингл · Alfredo Campoli
Релиз Bruch: Violin Concerto No. 1 - Bach: Violin Partita No. 2 (Mono Version)
Bruch: Violin Concerto No. 1 - Bach: Violin Partita No. 2 (Mono Version)2015 · Альбом · Alfredo Campoli
Релиз Handel: Sonates pour violon et clavecin (Mono Version)
Handel: Sonates pour violon et clavecin (Mono Version)2015 · Альбом · Alfredo Campoli
Релиз Lalo: Symphonie espagnole, Op. 21 (Mono Version)
Lalo: Symphonie espagnole, Op. 21 (Mono Version)2015 · Сингл · Alfredo Campoli
Релиз Fritz Kreisler Favourites (Mono Version)
Fritz Kreisler Favourites (Mono Version)2015 · Сингл · Alfredo Campoli

Похожие артисты

Alfredo Campoli
Артист

Alfredo Campoli

Finnish Radio Symphony Orchestra
Артист

Finnish Radio Symphony Orchestra

Moscow Festival Orchestra
Артист

Moscow Festival Orchestra

Natalya Shakovskaya
Артист

Natalya Shakovskaya

Zdenek Kosler
Артист

Zdenek Kosler

Anne Howells
Артист

Anne Howells

Rundfunkchor Berlin
Артист

Rundfunkchor Berlin

Ann Murray
Артист

Ann Murray

Michael Chance
Артист

Michael Chance

Placido Domingo/Philharmonia Orchestra/Randall Behr
Артист

Placido Domingo/Philharmonia Orchestra/Randall Behr

Daniel Chorzempa
Артист

Daniel Chorzempa

Hilde Rössel-Majdan
Артист

Hilde Rössel-Majdan

Moscow RTV Large Symphony Orchestra
Артист

Moscow RTV Large Symphony Orchestra