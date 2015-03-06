Skupe Bombonijere

Krvava Novčanica

2023 · Альбом · Brkovi

Više ni pankeri ne slušaju punk

2022 · Альбом · Brkovi

Tata ti je zao

2022 · Альбом · Brkovi

Bagra sa ekrana

2020 · Альбом · Brkovi

Brkovi su da se vole

2020 · Альбом · Brkovi

A ja ću da pijem

2019 · Сингл · Brkovi

Hoću da mi dijete sluša narodnjake

2019 · Сингл · Brkovi

Hormon Sreće

2018 · Альбом · Brkovi

Odlazim

2018 · Сингл · Brkovi

Sudbina

2017 · Сингл · Brkovi

Boli Me

2017 · Сингл · Brkovi

Torzo Dade Topića

2016 · Альбом · Brkovi

Balkanski Esperanto

2015 · Альбом · Brkovi

Pizda Materina

2015 · Альбом · Brkovi

Društvo Brkatih Mladića

2011 · Альбом · Brkovi

PunkFolkWellness