Информация о правообладателе: Lovely Mood
Трек · 2015
Silk (D-Soriani Chilly Mix)
Другие альбомы артиста
Sand Lizard2025 · Сингл · Daniele Soriani
Children2024 · Сингл · Gianrico Leoni
La Rubia (Hip Remix)2023 · Сингл · Claudio Fabiani
Cala Escondida2023 · Сингл · Daniele Soriani
My Cloud (Sunset Mix)2023 · Сингл · Daniele Soriani
Silk2022 · Сингл · Adriana Salvadori
Ocean2022 · Сингл · Gianrico Leoni
La Puerta Del Sol2022 · Альбом · Daniele Soriani
Feeling Myself2022 · Альбом · Gianrico Leoni
My Body & My Soul2021 · Сингл · Gianrico Leoni
Runaway2021 · Сингл · Francesco Petrillo
Starlight2021 · Сингл · Daniele Soriani
Silk2021 · Сингл · Daniele Soriani
DJ2021 · Альбом · Daniele Soriani
Sunrise2018 · Сингл · Daniele Soriani
In My House2017 · Сингл · Daniele Soriani
Balearic Rhythms2017 · Альбом · Daniele Soriani
La Rubla2016 · Альбом · Daniele Soriani
Baleares2015 · Альбом · Daniele Soriani
Chateau Lafemme2013 · Альбом · Daniele Soriani