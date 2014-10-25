О нас

Информация о правообладателе: Es-Dur

Другие альбомы артиста

Релиз Nine(Birds)Here [Works for Choir and Saxophone Quartet]
Nine(Birds)Here [Works for Choir and Saxophone Quartet]2020 · Сингл · Rascher Saxophone Quartet
Релиз Mondnacht (Werke für Chor a cappella)
Mondnacht (Werke für Chor a cappella)2019 · Сингл · Philipp Ahmann
Релиз Chansons Françaises
Chansons Françaises2018 · Сингл · NDR Chor
Релиз Sofia Gubaidulina: Sonnengesang (Live)
Sofia Gubaidulina: Sonnengesang (Live)2016 · Сингл · София Асгатовна Губайдулина
Релиз Handel: Coronation Anthems (Live)
Handel: Coronation Anthems (Live)2016 · Альбом · Georg Friedrich Händel
Релиз Es ist ein Ros entsprungen - Weihnachtliche Chormusik
Es ist ein Ros entsprungen - Weihnachtliche Chormusik2015 · Сингл · Philipp Ahmann
Релиз Handel: Joshua, HWV 64
Handel: Joshua, HWV 642015 · Альбом · Georg Friedrich Händel
Релиз A Quattro Cori (16-Stimmige Werke für vier Chöre von Fasch, Benevoli und Mendelssohn)
A Quattro Cori (16-Stimmige Werke für vier Chöre von Fasch, Benevoli und Mendelssohn)2014 · Сингл · NDR Chor
Релиз Hertel: Sacred Works
Hertel: Sacred Works2014 · Альбом · Johannes Moesus
Релиз Handel: Dettingen Te Deum, HWV 283
Handel: Dettingen Te Deum, HWV 2832009 · Альбом · Festspiel Orchester Gottingen
Релиз Handel: Samson, HWV 57
Handel: Samson, HWV 572009 · Альбом · Georg Friedrich Händel
Релиз Gómez-Martínez: Orchestral Works
Gómez-Martínez: Orchestral Works1999 · Альбом · Miguel Gomez-Martinez
Релиз Augustyn Bloch - Denn Dein Licht Kommt / Du Sollst Nicht Töten
Augustyn Bloch - Denn Dein Licht Kommt / Du Sollst Nicht Töten1994 · Сингл · Peter Schwarz

