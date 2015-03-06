Информация о правообладателе: The Art Of Singing
Трек · 2015
Trauminsel: Tarantella
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
R. Strauss: Violin Concerto in D Minor, Op. 8: II. Lento ma non troppo2025 · Сингл · Richard Strauss
Summer2024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Anton Bruckner - Symphony No. 8 in C Minor, WAB 108 (Version 1892)2024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Anton Bruckner - Symphony No. 4 in E-Flat Major, WAB 104 ‚Romantic' (Version 1880, ed. Hass)2024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Anton Bruckner - Symphony No. 9 in D Minor, WAB 109 (Version 1894, ed. A. Orel)2024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Anton Bruckner - Symphony No.3 in D Minor, WAB 103 (Version 1890, ed. T. Raettig)2024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Bruckner: Symphony No. 5 in B-Flat Major, WAB 1052024 · Сингл · Volkmar Andreae
Anton Bruckner - Symphony No. 7 in E Major, WAB 107 (Version 1885, ed. A. Guttmann)2024 · Сингл · Volkmar Andreae
Anton Bruckner - Symphony No. 6 in A Major, WAB 106 (Version 1881, ed. Haas)2024 · Сингл · Volkmar Andreae
Anton Bruckner - Symphony No. 1 in C Minor, WAB 101 (Linz Version 1877, ed. Haas)2024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Anton Bruckner - Symphony No.2 in C Minor, WAB 102 (Version 1872/77, ed. Haas)2024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Joe Hisaishi in Vienna: Symphony No. 2; Viola Saga2024 · Альбом · Wiener Symphoniker
Brahms: Complete Symphonies2024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Wolfgang Sawallisch Conducts Haydn & Brahms2024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Joe Hisaishi: Viola Saga: Movement 1 (Pt. 1)2024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Joe Hisaishi: Viola Saga: Movement 12024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Chopin: Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op. 212024 · Сингл · Otto Klemperer
Schumann: Piano Concerto in a Minor, Op. 542024 · Сингл · Otto Klemperer
Beethoven: Piano Concerto No. 4 in G Major, Op. 582024 · Сингл · Otto Klemperer
Bach: Concerto for Violin, Strings and Continuo in E Major, BWV 10422024 · Сингл · Wiener Symphoniker