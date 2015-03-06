О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gerry Mulligan Quartet

Gerry Mulligan Quartet

Трек  ·  2015

Walkin' Shoes

Gerry Mulligan Quartet

Исполнитель

Gerry Mulligan Quartet

Трек Walkin' Shoes

#

Название

Альбом

1

Трек Walkin' Shoes

Walkin' Shoes

Gerry Mulligan Quartet

Shine Like Diamonds

4:48

Информация о правообладателе: 2015 fsp analog

Другие альбомы артиста

Релиз Gerry Mulligan Quartet, Vol. 1
Gerry Mulligan Quartet, Vol. 12024 · Альбом · Chet Baker
Релиз Gerry Mulligan Quartet, Vol. 2
Gerry Mulligan Quartet, Vol. 22024 · Альбом · Chet Baker
Релиз Gene Norman Presents The Gerry Mulligan Quartet
Gene Norman Presents The Gerry Mulligan Quartet2024 · Сингл · Chet Baker
Релиз Jazz Cafè
Jazz Cafè2023 · Альбом · Paul Whiteman & His Orchestra
Релиз '63 Live in Las Vegas
'63 Live in Las Vegas2022 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet
Релиз Relaxing Jazz
Relaxing Jazz2022 · Альбом · The Coleman Hawkins Sextet
Релиз The Funny Barber Shop
The Funny Barber Shop2022 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet
Релиз Movie Songs
Movie Songs2022 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet
Релиз The Ox and the Frog
The Ox and the Frog2022 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet
Релиз Arrows in the Gale
Arrows in the Gale2022 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet
Релиз Barber
Barber2020 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet
Релиз Slow Motion
Slow Motion2020 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet
Релиз Salon
Salon2020 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet
Релиз Flapping Wings
Flapping Wings2020 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet
Релиз Chirping again
Chirping again2020 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet
Релиз Wonderful World
Wonderful World2020 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet
Релиз Cheaper Tricks
Cheaper Tricks2020 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet
Релиз Sleepless Love
Sleepless Love2020 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet
Релиз I Like My Morning Jacket
I Like My Morning Jacket2020 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet
Релиз Live Through This
Live Through This2020 · Альбом · Gerry Mulligan Quartet

Похожие артисты

Gerry Mulligan Quartet
Артист

Gerry Mulligan Quartet

John Coltrane
Артист

John Coltrane

Bob Brookmeyer
Артист

Bob Brookmeyer

Joe Zawinul
Артист

Joe Zawinul

Wynton Kelly
Артист

Wynton Kelly

Zoot Sims
Артист

Zoot Sims

Lee Konitz
Артист

Lee Konitz

Jimmy Giuffre
Артист

Jimmy Giuffre

Curtis Fuller
Артист

Curtis Fuller

Paul Gonsalves
Артист

Paul Gonsalves

Blue Mitchell
Артист

Blue Mitchell

Warne Marsh
Артист

Warne Marsh

Kai Winding
Артист

Kai Winding