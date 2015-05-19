О нас

Jimmy Rogers

Jimmy Rogers

Трек  ·  2015

Walking By Myself

1 лайк

Jimmy Rogers

Исполнитель

Jimmy Rogers

Трек Walking By Myself

#

Название

Альбом

1

Трек Walking By Myself

Walking By Myself

Jimmy Rogers

Masters Of R&B, Vol. 4

2:48

Информация о правообладателе: Master Series

Другие альбомы артиста

Релиз Jimmy Rogers "Chicago Blues"
Jimmy Rogers "Chicago Blues"2023 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз A Very Jimmy Christmas
A Very Jimmy Christmas2021 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз Breakthrough
Breakthrough2021 · Сингл · Jimmy Rogers
Релиз Anything to Say You're Mine
Anything to Say You're Mine2020 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз The Last Time
The Last Time2019 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз Chicago Bound - Complete Solo Records, As & BS, 1950 - 1959
Chicago Bound - Complete Solo Records, As & BS, 1950 - 19592016 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз Chicago Bound
Chicago Bound2015 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз The Award Winning Lightnin' Hopkins and Jimmy Rogers
The Award Winning Lightnin' Hopkins and Jimmy Rogers2014 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз Two Blues Icons
Two Blues Icons2014 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз Simply the Best Of…
Simply the Best Of…2014 · Альбом · Lightnin' Hopkins
Релиз The Godfather of Chicago Blues
The Godfather of Chicago Blues2014 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз The Jimmy Rogers Collection
The Jimmy Rogers Collection2014 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз Monumental - Classic Artists - Jimmy Rogers
Monumental - Classic Artists - Jimmy Rogers2013 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз The Classic Years
The Classic Years2013 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз The World Is in a Tangle
The World Is in a Tangle2013 · Сингл · Jimmy Rogers
Релиз That's All Right
That's All Right2013 · Сингл · Jimmy Rogers
Релиз Essential Blues Legends - Jimmy Rogers
Essential Blues Legends - Jimmy Rogers2013 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз That's All Right - The Best of Jimmy Rogers
That's All Right - The Best of Jimmy Rogers2013 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз That's All Right
That's All Right2013 · Альбом · Jimmy Rogers
Релиз Left Me With a Broken Heart
Left Me With a Broken Heart2012 · Альбом · Jimmy Rogers

Похожие артисты

Jimmy Rogers
Артист

Jimmy Rogers

Otis Rush
Артист

Otis Rush

Freddie King
Артист

Freddie King

Sonny Boy Williamson
Артист

Sonny Boy Williamson

Albert Collins
Артист

Albert Collins

Jimmy Reed
Артист

Jimmy Reed

Little Walter
Артист

Little Walter

Snooky Pryor
Артист

Snooky Pryor

John Mayall & The Bluesbreakers
Артист

John Mayall & The Bluesbreakers

Robert Johnson
Артист

Robert Johnson

Ella Mae Morse
Артист

Ella Mae Morse

Pee Wee Crayton
Артист

Pee Wee Crayton

Lead Belly
Артист

Lead Belly