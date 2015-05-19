Информация о правообладателе: Master Series
Трек · 2015
Walking By Myself
Jimmy Rogers "Chicago Blues"2023 · Альбом · Jimmy Rogers
A Very Jimmy Christmas2021 · Альбом · Jimmy Rogers
Breakthrough2021 · Сингл · Jimmy Rogers
Anything to Say You're Mine2020 · Альбом · Jimmy Rogers
The Last Time2019 · Альбом · Jimmy Rogers
Chicago Bound - Complete Solo Records, As & BS, 1950 - 19592016 · Альбом · Jimmy Rogers
Chicago Bound2015 · Альбом · Jimmy Rogers
The Award Winning Lightnin' Hopkins and Jimmy Rogers2014 · Альбом · Jimmy Rogers
Two Blues Icons2014 · Альбом · Jimmy Rogers
Simply the Best Of…2014 · Альбом · Lightnin' Hopkins
The Godfather of Chicago Blues2014 · Альбом · Jimmy Rogers
The Jimmy Rogers Collection2014 · Альбом · Jimmy Rogers
Monumental - Classic Artists - Jimmy Rogers2013 · Альбом · Jimmy Rogers
The Classic Years2013 · Альбом · Jimmy Rogers
The World Is in a Tangle2013 · Сингл · Jimmy Rogers
That's All Right2013 · Сингл · Jimmy Rogers
Essential Blues Legends - Jimmy Rogers2013 · Альбом · Jimmy Rogers
That's All Right - The Best of Jimmy Rogers2013 · Альбом · Jimmy Rogers
That's All Right2013 · Альбом · Jimmy Rogers
Left Me With a Broken Heart2012 · Альбом · Jimmy Rogers