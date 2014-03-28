О нас

John Coltrane

John Coltrane

&

Kenny Burrell

Трек  ·  2014

I Never Knew

John Coltrane

Исполнитель

John Coltrane

Трек I Never Knew

#

Название

Альбом

1

Трек I Never Knew

I Never Knew

John Coltrane

,

Kenny Burrell

100 Collection

7:05

Информация о правообладателе: All Time Records

Другие альбомы артиста

Релиз Blue Train, 1957
Blue Train, 19572025 · Альбом · John Coltrane
Релиз Traneing in & Dakar, 1957
Traneing in & Dakar, 19572025 · Альбом · John Coltrane
Релиз Dedicated to You: Ballads
Dedicated to You: Ballads2024 · Альбом · John Coltrane
Релиз Jazz Legends
Jazz Legends2024 · Сингл · John Coltrane
Релиз John Coltrane Quartet Live at "Music at Newport" 1961 (Restauración 2024)
John Coltrane Quartet Live at "Music at Newport" 1961 (Restauración 2024)2024 · Сингл · John Coltrane
Релиз Jazz Legends
Jazz Legends2024 · Сингл · John Coltrane
Релиз John Coltrane Quartet + Stan Getz + Oscar Peterson: Live Dusseldorf 1960 (Live Restauración 2024)
John Coltrane Quartet + Stan Getz + Oscar Peterson: Live Dusseldorf 1960 (Live Restauración 2024)2024 · Альбом · John Coltrane
Релиз Star Dust
Star Dust2024 · Альбом · John Coltrane
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Miles Davis & John Coltrane
Merry Christmas and A Happy New Year from Miles Davis & John Coltrane2023 · Сингл · Miles Davis
Релиз John Coltrane
John Coltrane2023 · Альбом · John Coltrane
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · Miles Davis
Релиз Music around the World by Miles Davis & John Coltrane
Music around the World by Miles Davis & John Coltrane2023 · Сингл · Miles Davis
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · John Coltrane
Релиз Smoking Jazz, Vol. 2
Smoking Jazz, Vol. 22023 · Альбом · John Coltrane
Релиз Smoking Jazz, Vol. 1
Smoking Jazz, Vol. 12023 · Альбом · John Coltrane
Релиз Evenings At The Village Gate: John Coltrane with Eric Dolphy (Live)
Evenings At The Village Gate: John Coltrane with Eric Dolphy (Live)2023 · Альбом · John Coltrane
Релиз In a Sentimental Mood
In a Sentimental Mood2023 · Альбом · John Coltrane
Релиз Giant Steps
Giant Steps2023 · Альбом · John Coltrane
Релиз Coltrane '57
Coltrane '572023 · Альбом · John Coltrane
Релиз Africa/Brass
Africa/Brass2023 · Альбом · John Coltrane

