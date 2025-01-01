О нас

Информация о правообладателе: Ovrpm Records

Другие альбомы артиста

Релиз What's Your Style Baby
What's Your Style Baby2022 · Альбом · The Five Scamps
Релиз Denison Swing
Denison Swing2022 · Альбом · Bob Crosb
Релиз A Kiss Goodnight
A Kiss Goodnight2022 · Альбом · Buddy Rich
Релиз Ella and Her Fellas
Ella and Her Fellas2021 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз Caldonia
Caldonia2020 · Сингл · Louis Jordan and His Tympany Five
Релиз Later for the Gator
Later for the Gator2020 · Альбом · Willis Jackson and His Orchestra
Релиз Dead in de Market
Dead in de Market2020 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз Caldonia
Caldonia1958 · Сингл · Louis Jordan and His Tympany Five
Релиз Rock'n Roll
Rock'n Roll1957 · Альбом · Louis Jordan and His Tympany Five
Релиз Saturday Night Fish Fry
Saturday Night Fish Fry1949 · Сингл · Louis Jordan and His Tympany Five
Релиз That Chick's Too Young To Fry/Choo Choo Ch'Boogie
That Chick's Too Young To Fry/Choo Choo Ch'Boogie1946 · Сингл · Louis Jordan and His Tympany Five

