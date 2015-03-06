Информация о правообладателе: The Art Of Singing
Трек · 2015
Wo die Lerche singt, Act I: Vorspiel
Другие альбомы артиста
Franz Lehár: Masterpieces for Orchestra2022 · Альбом · Franz Lehár
Mahler: Das klagende Lied - Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D. 7952020 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
The Great Conductors: Gaité Viennoise, Vol. 2 (2020 Remaster)2020 · Альбом · Johann Strauss II
Auber: Le cheval de bronze (Sung in German)2020 · Альбом · Daniel-François-Esprit Auber
Lehár: Le pays du sourire, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Louis Castella
Benatzky, Stolz: L'auberge du Cheval-Blanc, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Lucie Dolène
Dvořák: Rusalka2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Strauss II: Prinz Methusalem2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Lehár: Wo die Lerche singt2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Lehár: Der Rastelbinder2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Fall: Die geschiedene Frau2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Lehár: Das Fürstenkind2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Fall: Brüderlein fein2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Kattnig: Der Prinz von Thule2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Goetze: Der Page des Königs2014 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Kálmán: Die Zirkusprinzessin2014 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Suppé: Zehn Mädchen und kein Mann2014 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Kálmán: Gräfin Mariza2014 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Jasche: Revanche2014 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Gluck: Orpheus und Eurydike2013 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester