Информация о правообладателе: X Select Records
Трек · 2011
Christ Was Born On Christmas Morn
Другие альбомы артиста
Let's Knock a Jug2021 · Альбом · Frankie Half Pint Jaxon
It Must Be Jelly (Cos Jam Don’t Shake Like That)2021 · Сингл · Frankie Half Pint Jaxon
Jive Man Blues2015 · Альбом · Frankie Half Pint Jaxon
Chicago Sessions 1928-19312013 · Альбом · Frankie Half Pint Jaxon
Frankie 'Half-Pint' Jaxon Vol. 1 1926-19291994 · Альбом · Frankie Half Pint Jaxon
Frankie 'Half-Pint' Jaxon Vol. 2 1926-19309-19371994 · Альбом · Frankie Half Pint Jaxon
Frankie 'Half-Pint' Jaxon Vol. 3 1937-19401994 · Альбом · Frankie Half Pint Jaxon