Информация о правообладателе: Voto
Трек · 2015
Bambina
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Ich zähle täglich meine Sorgen2023 · Альбом · Peter Alexander
Merry Christmas and A Happy New Year from Peter Alexander2023 · Сингл · Peter Alexander
Stolz · Himmelblaue Träume Highlights2023 · Сингл · Benno Kusche
Erfolge2023 · Альбом · Peter Alexander
Summer of Love with Peter Alexander2022 · Сингл · Peter Alexander
Mein Walzer D'amor - Sommerlieder Von Margot Eskens2022 · Альбом · Peter Alexander
Peter Alexander - Vintage Sounds2021 · Альбом · Peter Alexander
Ultimate Edition2021 · Альбом · Peter Alexander
The Peter Alexander Edition2021 · Альбом · Peter Alexander
Platinum Album2021 · Альбом · Peter Alexander
Golden Age of Schlager2021 · Альбом · Peter Alexander
Peter2021 · Альбом · Peter Alexander
Complete Edition2020 · Альбом · Peter Alexander
20 Melodien zum Verlieben2020 · Альбом · Peter Alexander
Mandolinen und Mondschein2020 · Альбом · Peter Alexander
Himmelblaue Serenade2020 · Альбом · Gerhard Wendland
Mandolinen und Mondschein2020 · Альбом · Gerhard Wendland
Danke für die Blumen2020 · Альбом · Günter Kallmann Chor
Über alle sieben Meere2020 · Альбом · Old Merry Tale Jazzband
Das Lied vom alten Plattenschrank2020 · Альбом · Gerd Natschinski mit seinem Orchester