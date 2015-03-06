О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Информация о правообладателе: The Art Of Singing

Другие альбомы артиста

Релиз Dvořák · Serenade for Wind Instruments · Serenade for Strings
Dvořák · Serenade for Wind Instruments · Serenade for Strings2023 · Сингл · Hans Schmidt-Isserstedt
Релиз Francisco asenjo barbieri · lamparilla
Francisco asenjo barbieri · lamparilla2023 · Сингл · Anneliese Rothenberger
Релиз Brahms: Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68 & Variations on a Theme by Haydn, Op. 56a
Brahms: Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68 & Variations on a Theme by Haydn, Op. 56a2023 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Ginette Neveu Plays Brahms
Ginette Neveu Plays Brahms2023 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Milestones of a Legend: Hans Rosbaud, Vol. 10
Milestones of a Legend: Hans Rosbaud, Vol. 102019 · Альбом · Arnold Schoenberg
Релиз Milestones of a Legend: Hans Rosbaud, Vol. 9
Milestones of a Legend: Hans Rosbaud, Vol. 92019 · Альбом · Arnold Schoenberg
Релиз Klaus Tennstedt Edition
Klaus Tennstedt Edition2018 · Альбом · Klaus Tennstedt
Релиз Fiorentino Plays Liszt
Fiorentino Plays Liszt2018 · Альбом · Franz Liszt
Релиз Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica" & Coriolan Overture, Op. 62
Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica" & Coriolan Overture, Op. 622017 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Mahler: Symphony No. 9
Mahler: Symphony No. 92017 · Альбом · Gustav Mahler
Релиз Dvořák: The Cello Works
Dvořák: The Cello Works2016 · Альбом · Antonín Dvořák
Релиз Beethoven: Piano Concerto No. 2, Piano Sonata No. 9 & 6 Bagatelles
Beethoven: Piano Concerto No. 2, Piano Sonata No. 9 & 6 Bagatelles2016 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Mozart: Piano Concertos Nos. 14 & 25
Mozart: Piano Concertos Nos. 14 & 252016 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Brahms: Requiem allemand, Op. 45, Rhapsodie, Op. 53 & Hymnes de fête et de commémoration, Op. 109 (Mono Version)
Brahms: Requiem allemand, Op. 45, Rhapsodie, Op. 53 & Hymnes de fête et de commémoration, Op. 109 (Mono Version)2016 · Альбом · Teresa Stich-Randall
Релиз Reimann: Spiralat Halom, Eingedunkelt & Neun Stücke
Reimann: Spiralat Halom, Eingedunkelt & Neun Stücke2016 · Альбом · NDR Sinfonieorchester
Релиз Henze: Being Beauteous - Kammermusik 1958
Henze: Being Beauteous - Kammermusik 19582016 · Альбом · Hans Werner Henze
Релиз Saint-Saëns: Danse macabre - Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune (Mono Version)
Saint-Saëns: Danse macabre - Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune (Mono Version)2015 · Сингл · NDR Sinfonieorchester
Релиз Bouquet de valses (Mono Version)
Bouquet de valses (Mono Version)2015 · Сингл · NDR Sinfonieorchester
Релиз Beethoven: Fidelio, extraits (Mono Version)
Beethoven: Fidelio, extraits (Mono Version)2015 · Сингл · NDR Sinfonieorchester
Релиз Haydn: Les saisons (Mono Version)
Haydn: Les saisons (Mono Version)2015 · Альбом · Teresa Stich-Randall

