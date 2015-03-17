О нас

Maggie Jones

Трек  ·  2015

Poor House Blues

Исполнитель

Трек Poor House Blues

#

Название

Альбом

1

Трек Poor House Blues

Poor House Blues

Shy By Nature

3:02

Информация о правообладателе: 2015 cappo digital

Другие альбомы артиста

Релиз In the Effervescence of Harlem Renaissance - 1920S-1930S: Classical Blues, Jazz & Vaudeville Female Singers Collection - 20 Vol.
In the Effervescence of Harlem Renaissance - 1920S-1930S: Classical Blues, Jazz & Vaudeville Female Singers Collection - 20 Vol.2022 · Альбом · Maggie Jones
Релиз Undertaker's Blues
Undertaker's Blues2021 · Альбом · Maggie Jones
Релиз I'm a Real Kind Mama
I'm a Real Kind Mama2021 · Альбом · Maggie Jones
Релиз Poor House Blues
Poor House Blues2019 · Альбом · Maggie Jones
Релиз The Texas Nightingale
The Texas Nightingale2015 · Альбом · Maggie Jones
Релиз Essential Hits
Essential Hits2014 · Сингл · Maggie Jones
Релиз Essential Hits
Essential Hits2014 · Альбом · Maggie Jones
Релиз Poor House Blues
Poor House Blues2014 · Альбом · Maggie Jones
Релиз Blues Times
Blues Times2014 · Альбом · Maggie Jones
Релиз Maggie Jones Vol. 2 (1925-1929)
Maggie Jones Vol. 2 (1925-1929)1995 · Альбом · Maggie Jones
Релиз Maggie Jones Vol. 1 (1923-1925)
Maggie Jones Vol. 1 (1923-1925)1995 · Альбом · Maggie Jones

