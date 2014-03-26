Rameses B
feat.
Charlotte Haining
Трек · 2014
I Need You (Original Mix)
Информация о правообладателе: SMW Recordings
Текст песни
Our time is almost over, but I can't let you go
Breath is short, heart is aching
Let's make this last forever. An eternity
Take me with you, I'll surrender
I wait, I hesitate
