Rameses B

Rameses B

feat.

Charlotte Haining

Трек  ·  2014

I Need You (Original Mix)

12 лайков

Rameses B

Исполнитель

Rameses B

Трек I Need You (Original Mix)

#

Название

Альбом

1

Трек I Need You (Original Mix)

I Need You (Original Mix)

Rameses B

,

Charlotte Haining

Smw Bundle 027

5:10

Текст песни

Our time is almost over, but I can't let you go

Breath is short, heart is aching

Let's make this last forever. An eternity

Take me with you, I'll surrender

I wait, I hesitate

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: SMW Recordings
