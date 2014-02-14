О нас

Информация о правообладателе: Hoogan Records

Другие релизы артиста

Релиз 'Between Friends'
'Between Friends'2024 · Альбом · Humphrey Lyttelton
Релиз 1957-58
1957-582023 · Альбом · Humphrey Lyttelton
Релиз Two of a Kind: Pee Wee Hunt & Humphrey Lyttelton
Two of a Kind: Pee Wee Hunt & Humphrey Lyttelton2022 · Альбом · Humphrey Lyttelton
Релиз My Body and Soul
My Body and Soul2021 · Альбом · Humphrey Lyttelton
Релиз Mezzrow / Looking for Turner
Mezzrow / Looking for Turner2020 · Сингл · Humphrey Lyttelton
Релиз Conway Hall Revisited (Live)
Conway Hall Revisited (Live)2020 · Альбом · Humphrey Lyttelton
Релиз A Jazz Concert
A Jazz Concert2020 · Альбом · Humphrey Lyttelton
Релиз Jazz Session with Humphrey Lyttelton
Jazz Session with Humphrey Lyttelton2020 · Альбом · Humphrey Lyttelton
Релиз Humph Swings Out
Humph Swings Out2020 · Сингл · Humphrey Lyttelton
Релиз Humph in Perspective
Humph in Perspective2020 · Альбом · Humphrey Lyttelton
Релиз Here's Humph
Here's Humph2020 · Альбом · Humphrey Lyttelton
Релиз I Remember You (Live in London)
I Remember You (Live in London)2019 · Альбом · Humphrey Lyttelton

Humphrey Lyttelton
Артист

Humphrey Lyttelton

Jack Teagarden
Артист

Jack Teagarden

Rex Stewart
Артист

Rex Stewart

Easy Winners
Артист

Easy Winners

Eddie Condon
Артист

Eddie Condon

Lawrence Brown
Артист

Lawrence Brown

Dicky Wells
Артист

Dicky Wells

Henry Allen
Артист

Henry Allen

Dorsey Brothers
Артист

Dorsey Brothers

his All Star Band
Артист

his All Star Band

Benny Goodman His Orchestra
Артист

Benny Goodman His Orchestra

Sir Bourbon Dixieland Band
Артист

Sir Bourbon Dixieland Band

Willie Smith
Артист

Willie Smith