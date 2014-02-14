Информация о правообладателе: Hoogan Records
Трек · 2014
Bad Penny Blues (Remastered)
Другие релизы артиста
'Between Friends'2024 · Альбом · Humphrey Lyttelton
1957-582023 · Альбом · Humphrey Lyttelton
Two of a Kind: Pee Wee Hunt & Humphrey Lyttelton2022 · Альбом · Humphrey Lyttelton
My Body and Soul2021 · Альбом · Humphrey Lyttelton
Mezzrow / Looking for Turner2020 · Сингл · Humphrey Lyttelton
Conway Hall Revisited (Live)2020 · Альбом · Humphrey Lyttelton
A Jazz Concert2020 · Альбом · Humphrey Lyttelton
Jazz Session with Humphrey Lyttelton2020 · Альбом · Humphrey Lyttelton
Humph Swings Out2020 · Сингл · Humphrey Lyttelton
Humph in Perspective2020 · Альбом · Humphrey Lyttelton
Here's Humph2020 · Альбом · Humphrey Lyttelton
I Remember You (Live in London)2019 · Альбом · Humphrey Lyttelton