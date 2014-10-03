Информация о правообладателе: Pony Music
Трек · 2014
Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral": Ode to Joy
Другие релизы артиста
Shostakovich: Symphony No. 3 in E-Flat Major: III. Moderato. "V pervoye, pervoye Maya"2025 · Сингл · Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Cinema2025 · Альбом · Hauser
Vaughan Williams: Symphony No. 5 in D Major, II. Scherzo. Presto misterioso2025 · Сингл · London Symphony Orchestra
Concerto pour la fin d'un amour2025 · Сингл · Hauser
The Best Of Movie Music Vol. 22025 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra London
The Best Of Movie Music Vol. 12025 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra London
The Best Of Movie Music Vol. 32025 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra London
Shostakovich: Symphony No. 13, "Babi Yar"2025 · Альбом · Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Joel Puckett: Trumpet Concerto: IV. Finale, with an air of mystery2025 · Сингл · London Symphony Orchestra
The Best Of Movie Music2025 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra London
Romeo And Juliet: The Complete Ballet, Op. 642025 · Альбом · André Previn
Joel Puckett: There Was a Child Went Forth: III. And his parents2025 · Сингл · London Symphony Orchestra