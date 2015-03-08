О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Найти трек, подкаст, книгу...

Валерия

Валерия

Трек  ·  2015

Ты моя

6.9K лайков

Валерия

Исполнитель

Валерия

Трек Ты моя

#

Название

Альбом

1

Трек Ты моя

Ты моя

Валерия

Ты моя

3:31

Текст песни

Если бы я рисовала мир.

Ты была бы, самой счастливой.

Знаешь, он так бы тебя любил.

Даже больше, чем ты просила.

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Valeriya & Prigozhin Production
