О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Rudolf Firkusny

Rudolf Firkusny

,

William Primrose

Трек  ·  2015

Sonate pour clarinette et piano, No. 1 in F Minor, Op. 120: IV. Rondo. Vivace (Arranged for Alto and Piano)

Rudolf Firkusny

Исполнитель

Rudolf Firkusny

Трек Sonate pour clarinette et piano, No. 1 in F Minor, Op. 120: IV. Rondo. Vivace (Arranged for Alto and Piano)

#

Название

Альбом

1

Трек Sonate pour clarinette et piano, No. 1 in F Minor, Op. 120: IV. Rondo. Vivace (Arranged for Alto and Piano)

Sonate pour clarinette et piano, No. 1 in F Minor, Op. 120: IV. Rondo. Vivace (Arranged for Alto and Piano)

Rudolf Firkusny

,

William Primrose

Best of Brahms

4:56

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Vivaldi Compilation
Vivaldi Compilation2022 · Сингл · Rudolf Firkusny
Релиз Handel, BrahmS & hindemith: xerxes, largo - piano concerto no. 1 - concert music for strings and brass
Handel, BrahmS & hindemith: xerxes, largo - piano concerto no. 1 - concert music for strings and brass2022 · Альбом · Rudolf Firkusny
Релиз Vivaldi, beethoven, piston & copland: l'estro armonico: concerto grosso no. 11 - piano concerto no. 3 - toccata - el salón méxico
Vivaldi, beethoven, piston & copland: l'estro armonico: concerto grosso no. 11 - piano concerto no. 3 - toccata - el salón méxico2022 · Альбом · Rudolf Firkusny
Релиз Hans Rosbaud live in New York with Rudolf Firkusny, Piano
Hans Rosbaud live in New York with Rudolf Firkusny, Piano2021 · Альбом · Rudolf Firkusny
Релиз Dvorák: Piano Concerto No. 1
Dvorák: Piano Concerto No. 12021 · Альбом · Rudolf Firkusny
Релиз The Piano Music of Leos Janacek (Remastered)
The Piano Music of Leos Janacek (Remastered)2019 · Сингл · Rudolf Firkusny
Релиз Schumann: Fantasia in C Major, Op. 17 & Kinderszenen, Op. 15: No. 7, Träumerei (Remastered)
Schumann: Fantasia in C Major, Op. 17 & Kinderszenen, Op. 15: No. 7, Träumerei (Remastered)2019 · Сингл · Rudolf Firkusny
Релиз Schubert: Impromptus, D. 899, Op. 90 & D. 935, Op. 142 (Remastered)
Schubert: Impromptus, D. 899, Op. 90 & D. 935, Op. 142 (Remastered)2019 · Сингл · Rudolf Firkusny
Релиз Violin Favorites - Kreisler, Tchaikovsky, Paganini, Sarasate & Beethoven: Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96 (Remastered)
Violin Favorites - Kreisler, Tchaikovsky, Paganini, Sarasate & Beethoven: Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96 (Remastered)2019 · Сингл · Rudolf Firkusny
Релиз Mozart: Fantasia in C Minor, K. 475, Piano Sonata No. 14 in C Minor, K. 457 & Fantasia in C Minor, K. 396 - Chopin: Piano Sonata No. 3 in B Minor, Op. 58 (Remastered)
Mozart: Fantasia in C Minor, K. 475, Piano Sonata No. 14 in C Minor, K. 457 & Fantasia in C Minor, K. 396 - Chopin: Piano Sonata No. 3 in B Minor, Op. 58 (Remastered)2019 · Сингл · Rudolf Firkusny
Релиз Barber: Knoxville-Summer of 1915, Op. 24 & Four Excursions, Op. 20 - Hanson: Piano Concerto in G Major, Op. 36 (Remastered)
Barber: Knoxville-Summer of 1915, Op. 24 & Four Excursions, Op. 20 - Hanson: Piano Concerto in G Major, Op. 36 (Remastered)2019 · Сингл · Rudolf Firkusny
Релиз Milestones of a Viola Legend: William Primrose, Vol. 1
Milestones of a Viola Legend: William Primrose, Vol. 12019 · Альбом · William Primrose

Похожие артисты

Rudolf Firkusny
Артист

Rudolf Firkusny

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож