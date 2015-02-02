Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Quintette avec piano in F Minor, Op. 34: IV. Finale. Poco sostenuto - Allegro non troppo
Другие релизы артиста
Beethoven: Bagatelles, Op. 33, Variations, Op. 34 & 762019 · Альбом · Georges Solchany
Milhaud: Scaramouche & Le bal martiniquais (Mono Version)2015 · Сингл · Germaine Smadja
Franck: Quintette pour piano et cordes (Mono Version)2015 · Сингл · Hungarian Quartet
Brahms: 8 Chants tziganes et autres lieder (Mono Version)2015 · Альбом · Eugenia Zareska
Beethoven: Sonates pour piano Nos. 3, 10 & 25 (Mono Version)2015 · Альбом · Georges Solchany
Liszt: Rêve d'amour No. 3 & Valse oubliée No. 1 (Mono Version)2014 · Сингл · Georges Solchany
Beethoven: Trios avec piano, vol. 3 (Stereo Version)2014 · Альбом · Arpad Gérecz
Liszt: Rêve d'amour No. 3 & Valse oubliée No. 1 (Mono Version)2014 · Сингл · Georges Solchany
Liszt: Rêve d'amour No. 3 & Valse oubliée No. 1 (Mono Version)2014 · Сингл · Georges Solchany
Beethoven: Trios avec piano, vol. 5 (Stereo Version)2014 · Альбом · Arpad Gérecz
Beethoven: Trios avec piano, vol. 4 (Stereo Version)2014 · Альбом · Arpad Gérecz
Beethoven: Trios avec piano, vol. 1 (Stereo Version)2014 · Альбом · Arpad Gérecz