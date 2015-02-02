О нас

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Khachaturian & Prokofiev: Violin Concertos (Mono Version)
Khachaturian & Prokofiev: Violin Concertos (Mono Version)2014 · Альбом · Henryk Szeryng
Релиз Musique française (Stereo Version)
Musique française (Stereo Version)2014 · Альбом · Pierre Dervaux
Релиз Tchaikovsky: Concerto pour piano No. 1 (Stereo Version)
Tchaikovsky: Concerto pour piano No. 1 (Stereo Version)2014 · Сингл · Marina Goglidze-Mdivani
Релиз Musique française (Mono Version)
Musique française (Mono Version)2014 · Альбом · Pierre Dervaux
Релиз Khachaturian: Violin Concerto (Mono Version)
Khachaturian: Violin Concerto (Mono Version)2014 · Сингл · Henryk Szeryng
Релиз Prokofiev: Violin Concerto No. 2 (Mono Version)
Prokofiev: Violin Concerto No. 2 (Mono Version)2014 · Сингл · Henryk Szeryng
Релиз Rimsky-Korsakov: Spanish Capriccio & Tchaikovsky: Cappricio Italien (Mono Version)
Rimsky-Korsakov: Spanish Capriccio & Tchaikovsky: Cappricio Italien (Mono Version)2014 · Альбом · Orchestre de la société des concerts du conservatoire
Релиз Lalo: Symphonie espagnole (Mono Version)
Lalo: Symphonie espagnole (Mono Version)2014 · Альбом · Yehudi Menuhin
Релиз Rachmaninoff: Concerto pour piano No. 2, Op. 18 (Mono Version)
Rachmaninoff: Concerto pour piano No. 2, Op. 18 (Mono Version)2014 · Сингл · Felicja Blumental
Релиз Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B Minor, Op. 74 (Stereo Version)
Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B Minor, Op. 74 (Stereo Version)2014 · Альбом · Pierre Dervaux
Релиз XIXe siècle: Grands concertos (Mono Version)
XIXe siècle: Grands concertos (Mono Version)2014 · Альбом · Orchestre de l'association des concerts Colonne
Релиз Schumann: Concerto pour violoncelle, Op. 129 (Mono Version)
Schumann: Concerto pour violoncelle, Op. 129 (Mono Version)2014 · Сингл · Andre Navarra

Похожие артисты

Orchestre de l'association des concerts Colonne
Артист

Orchestre de l'association des concerts Colonne

Andrea Marcon
Артист

Andrea Marcon

Nemanja Radulovic
Артист

Nemanja Radulovic

Il Giardino Armonico
Артист

Il Giardino Armonico

Самуил Самосуд
Артист

Самуил Самосуд

Scottish Chamber Orchestra
Артист

Scottish Chamber Orchestra

Orava Quartet
Артист

Orava Quartet

Fritz Lehmann
Артист

Fritz Lehmann

Patrick Lange
Артист

Patrick Lange

Marcel Couraud
Артист

Marcel Couraud

Lovro Von Matacic
Артист

Lovro Von Matacic

Pierre Dervaux
Артист

Pierre Dervaux

Krysia Osostowicz
Артист

Krysia Osostowicz