Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз 3-й и 4-й Бранденбургские Концерты Соль Мажор
3-й и 4-й Бранденбургские Концерты Соль Мажор2025 · Альбом · Московский камерный оркестр
Релиз Vivaldi: Concerto Grosso for 2 Violins, Strings and Continuo in a Minor, Op.3/8, Rv 522
Vivaldi: Concerto Grosso for 2 Violins, Strings and Continuo in a Minor, Op.3/8, Rv 5222024 · Сингл · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз Brahms: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77
Brahms: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 772024 · Сингл · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз Tchaikovsky: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 35
Tchaikovsky: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 352024 · Сингл · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз Beethoven: Violin Romance No. 1 in G Major, Op. 40, No. 2 in F Major, Op. 50
Beethoven: Violin Romance No. 1 in G Major, Op. 40, No. 2 in F Major, Op. 502024 · Сингл · Sir Eugene Goossens
Релиз Bach: Concerto for Violin, Strings and Continuo in E Major, BWV 1042
Bach: Concerto for Violin, Strings and Continuo in E Major, BWV 10422024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Релиз Bach: Concerto for 2 Violins, Strings and Continuo in D Minor, BWV 1043
Bach: Concerto for 2 Violins, Strings and Continuo in D Minor, BWV 10432024 · Сингл · Igor Oistrach
Релиз Bach: Concerto For Violin, Strings and Continuo in A Minor, BWV 1041
Bach: Concerto For Violin, Strings and Continuo in A Minor, BWV 10412024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Релиз Bruch: Scottish Fantasy in E-Flat Major, Op. 46
Bruch: Scottish Fantasy in E-Flat Major, Op. 462024 · Сингл · Jascha Horenstein
Релиз Hindemith: Violin Concerto
Hindemith: Violin Concerto2024 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз Oistrakh Collection, Vol. 14: Live from Sweden
Oistrakh Collection, Vol. 14: Live from Sweden2023 · Альбом · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз David Oistrakh on Tour (Live in Turin, April 5, 1965)
David Oistrakh on Tour (Live in Turin, April 5, 1965)2023 · Альбом · Давид Фёдорович Ойстрах

