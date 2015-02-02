О нас

Rudolf Serkin

Rudolf Serkin

,

Adolf Busch

,

Hermann Busch

Трек  ·  2015

Piano Trio No. 2 in E-Flat Major, Op. 100, D. 929: III. Scherzando. Allegro moderato

Rudolf Serkin

Исполнитель

Rudolf Serkin

Трек Piano Trio No. 2 in E-Flat Major, Op. 100, D. 929: III. Scherzando. Allegro moderato

#

Название

Альбом

1

Трек Piano Trio No. 2 in E-Flat Major, Op. 100, D. 929: III. Scherzando. Allegro moderato

Piano Trio No. 2 in E-Flat Major, Op. 100, D. 929: III. Scherzando. Allegro moderato

Rudolf Serkin

,

Adolf Busch

,

Hermann Busch

Best of Schubert

4:31

Информация о правообладателе: BNF Collection

