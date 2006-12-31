О нас

Информация о правообладателе: Music square

Другие релизы артиста

Релиз 3-й и 4-й Бранденбургские Концерты Соль Мажор
3-й и 4-й Бранденбургские Концерты Соль Мажор2025 · Альбом · Московский камерный оркестр
Релиз Искусство Фуги (Remastered 2023)
Искусство Фуги (Remastered 2023)2023 · Альбом · Рудольф Баршай
Релиз Иоганн Себастьян Бах. Искусство Фуги 2022 Remastered
Иоганн Себастьян Бах. Искусство Фуги 2022 Remastered2022 · Альбом · Московский камерный оркестр
Релиз Mozart: Symphony No. 38 in D Major, K. 504 "Prague"
Mozart: Symphony No. 38 in D Major, K. 504 "Prague"2021 · Сингл · Rudolf Barshai
Релиз Моцарт: Симфония No. 40 (Live)
Моцарт: Симфония No. 40 (Live)2021 · Альбом · Рудольф Баршай
Релиз Моцарт: Симфонии Nos. 40, 41 "Юпитер"
Моцарт: Симфонии Nos. 40, 41 "Юпитер"2021 · Альбом · Рудольф Баршай
Релиз Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony №. 40 in G Minor, K. 550 , Symphony №. 24 in B-Flat Major, K. 182
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony №. 40 in G Minor, K. 550 , Symphony №. 24 in B-Flat Major, K. 1822021 · Альбом · Московский камерный оркестр
Релиз Рудольф Баршай. Коллекция
Рудольф Баршай. Коллекция2019 · Альбом · Рудольф Баршай
Релиз Concerto for Piano & Orchestra
Concerto for Piano & Orchestra2017 · Альбом · Ussr State Chamber Orchestra
Релиз Gentlemens Club
Gentlemens Club2016 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Tchaikovsky: Serenade for Strings in C Major, Op. 48 (Digitally Remastered)
Tchaikovsky: Serenade for Strings in C Major, Op. 48 (Digitally Remastered)2015 · Альбом · Mikhail Terian
Релиз Scriabin: Andante for Strings in A Major (Digitally Remastered)
Scriabin: Andante for Strings in A Major (Digitally Remastered)2015 · Сингл · Московский камерный оркестр

