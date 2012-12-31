О нас

Emre Kaya

Emre Kaya

Трек  ·  2012

Toz (Akustik)

Emre Kaya

Исполнитель

Emre Kaya

Трек Toz (Akustik)

#

Название

Альбом

1

Трек Toz (Akustik)

Toz (Akustik)

Emre Kaya

Toz (Akustik)

4:18

Текст песни

Verdiğin bütün sözler yerin hiç bulmadı

Bu olanlar sana hiç yakışmadı

Söydiklerinle yaptığın işler hiç uymadı

Kazanan sence şimdi kim

Sormalı

Информация о правообладателе: A1 MÜZİK YAPIM
