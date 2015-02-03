Трек · 2015
Ciao (Live)
3 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: JB Production CH
Текст песни
Sembrava facile ma toh
Coraggio dai ce la faro'
Un libro e bella uscivi tu.
Avevo il cuore in gola, ma poi è stata una parola, una parola.
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Forse (Reload)2025 · Сингл · Pupo
Su di noi2025 · Сингл · Pupo
Insieme2025 · Сингл · Pupo
Canta En Español2024 · Альбом · Pupo
Hiphopa2023 · Сингл · Pupo
Hey Pupa2022 · Сингл · Pupo
La cara bonita2021 · Альбом · Pupo
Los Coleros2021 · Альбом · Pupo
Su di noi2021 · Альбом · Pupo
Vilma María2021 · Альбом · Pupo
Un ratico arriba2021 · Альбом · Pupo
Protege tu vida2021 · Альбом · Pupo