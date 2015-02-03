Трек · 2015
Dove sarai (Live)
Название
Альбом
Информация о правообладателе: JB Production CH
Текст песни
Con quei tuoi occhi così neri
Quando ti assenti e guardi intorno
Chissà che sogni e che pensieri fai
Però si vede che, che cerchi due ali
