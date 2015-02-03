О нас

Pupo

Трек  ·  2015

Dove sarai (Live)

4 лайка

Исполнитель

Трек Dove sarai (Live)

Название

Альбом

1

Трек Dove sarai (Live)

Dove sarai (Live)

Pupo

Top love

2:19

Текст песни

Con quei tuoi occhi così neri

Quando ti assenti e guardi intorno

Chissà che sogni e che pensieri fai

Però si vede che, che cerchi due ali

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: JB Production CH
