Pupo

Pupo

Трек  ·  2015

Su di noi (Live)

Pupo

Исполнитель

Pupo

Трек Su di noi (Live)

1

Трек Su di noi (Live)

Su di noi (Live)

Pupo

Top love

3:48

Текст песни

Su di noi ci avresti scommesso tu

Su di noi mi vendi un sorriso tu

Se lo vuoi cantare, sognare, sperare così.

Su di noi gli amici dicevano

No, vedrai, è tutto sbagliato.

Информация о правообладателе: JB Production CH

