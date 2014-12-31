О нас

Ziad Bourji

Ziad Bourji

Трек  ·  2014

Khayen

1 лайк

Ziad Bourji

Исполнитель

Ziad Bourji

Трек Khayen

#

Название

Альбом

1

Трек Khayen

Khayen

Ziad Bourji

Khayen

3:10

Текст песни

يا قلبو شو قهار فل وطعن فيي فل وطعن فيي

من جرحي لح قلو سرقت العمر كلو

شو لغيرك تقسيت وقلبك قسي عليي

شو لغيرك تقسيت وقلبك قسي عليي

تأخرت لتعلمت إنك عدوي صرت

Информация о правообладателе: Ziad Bourji

