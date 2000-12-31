О нас

Luciano Magno

Luciano Magno

,

Genaro

,

César Michiles

Трек  ·  2000

Que Xote

Luciano Magno

Исполнитель

Luciano Magno

Трек Que Xote

#

Название

Альбом

1

Трек Que Xote

Que Xote

Luciano Magno

,

Genaro

,

César Michiles

Luciano Magno

4:55

Информация о правообладателе: Polydisc

Другие релизы артиста

Релиз Arapiraca
Arapiraca2025 · Сингл · Luciano Magno
Релиз A Guitarra no Frevo
A Guitarra no Frevo2025 · Сингл · Luciano Magno
Релиз Trem do Meu Destino
Trem do Meu Destino2023 · Сингл · Luciano Magno
Релиз Rastro de Cobra
Rastro de Cobra2023 · Сингл · Luciano Magno
Релиз Moraes, Carnaval no Céu
Moraes, Carnaval no Céu2023 · Сингл · Luciano Magno
Релиз Trio BPM
Trio BPM2022 · Альбом · Nando Barreto
Релиз Solo
Solo2021 · Альбом · Luciano Magno
Релиз Beberibe Waltz
Beberibe Waltz2020 · Сингл · Luciano Magno
Релиз Viva Dominguinhos (Instrumental)
Viva Dominguinhos (Instrumental)2019 · Альбом · Luciano Magno
Релиз Jurema
Jurema2019 · Сингл · Luciano Magno
Релиз A Máquina
A Máquina2016 · Альбом · Luciano Magno
Релиз Liberdade
Liberdade2012 · Альбом · Luciano Magno

