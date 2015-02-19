· Orchestre de chambre tchécoslovaque de Prague

2015 · Альбом · Orchestre de chambre tchécoslovaque de Prague

Mozart: Petite musique de nuit, K. 525 & Sérénade nocturne, K. 239

Albinoni: Adagio in G Minor & Concerti a cinque, Op. 7

· Orchestre de chambre tchécoslovaque de Prague

2015 · Альбом · Orchestre de chambre tchécoslovaque de Prague

Mozart: Les divertimentos, K. 136 - 138 & Adagio et fugue, K. 546