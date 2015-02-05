О нас

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Mendelssohn, Schumann & Bizet: Orchestral Works (Live)
Mendelssohn, Schumann & Bizet: Orchestral Works (Live)2023 · Альбом · Andre Cluytens
Релиз André Cluytens - Rarities
André Cluytens - Rarities2021 · Альбом · New York Philharmonic
Релиз Charm and Cello
Charm and Cello2019 · Альбом · Maurice Gendron
Релиз Beethoven: Cello Sonata No. 3, Op. 69 - Brahms: Cello Sonata No. 2, Op. 99 (Remastered)
Beethoven: Cello Sonata No. 3, Op. 69 - Brahms: Cello Sonata No. 2, Op. 99 (Remastered)2019 · Сингл · Maurice Gendron
Релиз Brahms: Double Concerto, Op. 102
Brahms: Double Concerto, Op. 1022018 · Сингл · Johannes Brahms
Релиз L'art de Maurice Gendron
L'art de Maurice Gendron2015 · Сингл · Maurice Gendron
Релиз Haydn & Boccherini: Concertos pour violoncelle (Mono Version)
Haydn & Boccherini: Concertos pour violoncelle (Mono Version)2015 · Альбом · Maurice Gendron
Релиз Schubert: Sonate "Arpeggione" - Schumann: Fantasiestücke, Op. 73 & 3 Romances, Op. 94 (Mono Version)
Schubert: Sonate "Arpeggione" - Schumann: Fantasiestücke, Op. 73 & 3 Romances, Op. 94 (Mono Version)2015 · Альбом · Maurice Gendron
Релиз Maurice Gendron / Orchestre de la Suisse Romande / Ernest Ansermet play: Robert Schumann: Cellokonzert, Op. 129
Maurice Gendron / Orchestre de la Suisse Romande / Ernest Ansermet play: Robert Schumann: Cellokonzert, Op. 1292015 · Сингл · Robert Schumann
Релиз Schumann: Concerto pour violoncelle - Tchaikovsky: Variations sur un thème rococo & Pezzo capriccioso (Mono Version)
Schumann: Concerto pour violoncelle - Tchaikovsky: Variations sur un thème rococo & Pezzo capriccioso (Mono Version)2015 · Альбом · Maurice Gendron
Релиз Schumann: Concerto pour violoncelle - Tchaikovsky: Variations sur un thème rococo & Pezzo capriccioso (Stereo Version)
Schumann: Concerto pour violoncelle - Tchaikovsky: Variations sur un thème rococo & Pezzo capriccioso (Stereo Version)2015 · Альбом · Maurice Gendron
Релиз Schubert: Arpeggione Sonata, D. 821, Paul Tortelier vs. Maurice Gendron (Compare 2 Versions)
Schubert: Arpeggione Sonata, D. 821, Paul Tortelier vs. Maurice Gendron (Compare 2 Versions)2014 · Альбом · Paul Tortelier

Похожие артисты

Maurice Gendron
Артист

Maurice Gendron

Wolfgang Schulz
Артист

Wolfgang Schulz

Sheku Kanneh-Mason
Артист

Sheku Kanneh-Mason

Waldemar Döling
Артист

Waldemar Döling

Wolfgang Böttcher
Артист

Wolfgang Böttcher

Göran Söllscher
Артист

Göran Söllscher

Bomsori
Артист

Bomsori

NFM Wrocław Philharmonic
Артист

NFM Wrocław Philharmonic

Giancarlo Guerrero
Артист

Giancarlo Guerrero

Jorg Widmann
Артист

Jorg Widmann

王健
Артист

王健

Nicholas Collon
Артист

Nicholas Collon

Aurora Orchestra
Артист

Aurora Orchestra