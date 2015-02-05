О нас

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Zandonai: Francesca da Rimini – Excerpts
Zandonai: Francesca da Rimini – Excerpts2020 · Альбом · Mario del Monaco
Релиз Famose arie liriche (Mono Version)
Famose arie liriche (Mono Version)2015 · Альбом · Magda Olivero
Релиз Tchaikovsky: Mazeppa (Sung in Italian) [Recorded Live 1954]
Tchaikovsky: Mazeppa (Sung in Italian) [Recorded Live 1954]2015 · Альбом · Пётр Ильич Чайковский
Релиз Zandonai: Francesca da Rimini (Live)
Zandonai: Francesca da Rimini (Live)2014 · Альбом · Mario del Monaco
Релиз Francesco: Adriana Lecouvreur
Francesco: Adriana Lecouvreur2014 · Альбом · Francesco Cilea
Релиз Puccini, G.: Tosca [Opera] (1957)
Puccini, G.: Tosca [Opera] (1957)2007 · Альбом · Giacomo Puccini
Релиз Lebendige Vergangenheit - Magda Olivero
Lebendige Vergangenheit - Magda Olivero2006 · Альбом · Magda Olivero
Релиз Vocal Recital: Magda Olivero - Puccini, G. / Cilea, F. / Boito, A. / Verdi, G. / Puccini, G. / Charpentier, G. / Massenet, J. / Franck, C. (1938-1953)
Vocal Recital: Magda Olivero - Puccini, G. / Cilea, F. / Boito, A. / Verdi, G. / Puccini, G. / Charpentier, G. / Massenet, J. / Franck, C. (1938-1953)2005 · Альбом · Magda Olivero
Релиз Adriana Lecouvreur
Adriana Lecouvreur2004 · Альбом · Magda Olivero
Релиз Francesca Da Rimini
Francesca Da Rimini2000 · Альбом · Riccardo Zandonai
Релиз Great Voices of the Century
Great Voices of the Century2000 · Альбом · Arrigo Boito
Релиз Manon Lescaut
Manon Lescaut1999 · Альбом · Magda Olivero

Похожие артисты

Magda Olivero
Артист

Magda Olivero

Trude Eipperle
Артист

Trude Eipperle

Vito Susca
Артист

Vito Susca

Valiano Natali
Артист

Valiano Natali

Pierluigi Latinucci
Артист

Pierluigi Latinucci

Brenno Ristori
Артист

Brenno Ristori

Angela Vercelli
Артист

Angela Vercelli

Alberto Lotti Camici
Артист

Alberto Lotti Camici

Mariano Caruso
Артист

Mariano Caruso

Mirto Picchi
Артист

Mirto Picchi

Rome Opera House Chorus
Артист

Rome Opera House Chorus

Mildred Miller
Артист

Mildred Miller

Lawrance Collingwood
Артист

Lawrance Collingwood