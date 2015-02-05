О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Luisella Moretti

Luisella Moretti

Трек  ·  2015

Lifeline (Karaoke Version) (Originally Performed By Anastacia, Kekko Modà)

Luisella Moretti

Luisella Moretti

Трек Lifeline (Karaoke Version) (Originally Performed By Anastacia, Kekko Modà)

1

Трек Lifeline (Karaoke Version) (Originally Performed By Anastacia, Kekko Modà)

Lifeline (Karaoke Version) (Originally Performed By Anastacia, Kekko Modà)

Luisella Moretti

Lifeline (Luce per sempre)

3:46

Информация о правообладателе: Bianco & Nero

Другие релизы артиста

Релиз Ciao Ciao
Ciao Ciao2022 · Альбом · Luisella Moretti
Релиз Tutta colpa mia
Tutta colpa mia2017 · Сингл · Luisella Moretti
Релиз Che sia benedetta
Che sia benedetta2017 · Сингл · Luisella Moretti
Релиз Straordinario
Straordinario2015 · Сингл · Luisella Moretti
Релиз Adesso e qui (nostalgico presente) [Karoke Version]
Adesso e qui (nostalgico presente) [Karoke Version]2015 · Сингл · Luisella Moretti
Релиз Lifeline (Luce per sempre)
Lifeline (Luce per sempre)2015 · Сингл · Luisella Moretti
Релиз Ti porto a cena con me
Ti porto a cena con me2014 · Сингл · Luisella Moretti

Похожие артисты

Luisella Moretti
Luisella Moretti

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож