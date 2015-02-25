Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Tosca, Act III, Scene 3: "Amaro sol per te m'era morire" (Cavaradossi, Tosca)
Другие релизы артиста
Puccini - La bohème2024 · Сингл · Renata Tebaldi
Puccini - la bohème2024 · Сингл · Arturo Basile
Giacomo Puccini: Tosca2023 · Сингл · Francesco Molinari Pradelli
Puccini · tosca2023 · Сингл · Renata Tebaldi
Puccini · il trittico2023 · Сингл · Renata Tebaldi
Puccini · Tosca2023 · Сингл · Renata Tebaldi
Verdi: Messa da Requiem2023 · Альбом · Giuseppe Verdi
Puccini · La bohème2023 · Сингл · Renata Tebaldi
GRANDI VOCI - RENATA TEBALDI - CANTA PUCCINI E IL VERISMO Una collana dedicata con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica2023 · Альбом · Giacomo Puccini
Puccini · la fanciulla del west2023 · Сингл · Renata Tebaldi
Cilea · adriana lecouvreur2023 · Сингл · Renata Tebaldi
An Operatic Recital by Renata Tebaldi, Vol. III2022 · Сингл · Renata Tebaldi