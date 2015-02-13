Информация о правообладателе: MookieStudio
Трек · 2015
Kentucky Melodie
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Kannst du Charleston, tanzt du Charleston2018 · Альбом · Bernhard Ette
Tanzorchester2017 · Альбом · Bernhard Ette
Die besten Hits von Franz Grothe im Originalsound, Vol. 1, "Ein Leben nach Noten" (1929-1943)2013 · Альбом · Franz Grothe
Glamourwelt Berlin, Vol. 8: Die großen Berliner Tanzorchester (Berlin Swing and Dancebandsfrom the Weimarer Republik to Second World War) (1933-1944)2013 · Альбом · Various Artists
The Golden Era of the German Dance Orchestra: Bernard Ette Orchestra (1926-1940)2012 · Альбом · Bernhard Ette