Abdullah Papur

Abdullah Papur

Трек  ·  2015

Gel Ey Benim Dertli Sazım

1 лайк

Abdullah Papur

Исполнитель

Abdullah Papur

Трек Gel Ey Benim Dertli Sazım

#

Название

Альбом

1

Трек Gel Ey Benim Dertli Sazım

Gel Ey Benim Dertli Sazım

Abdullah Papur

Yaşayan Türküler, Vol. 3

3:30

Информация о правообладателе: Özyıldız Müzik Yapım

Другие релизы артиста

Релиз Bir Muska Yaptırim
Bir Muska Yaptırim2025 · Альбом · Abdullah Papur
Релиз Ozanlardan Seçmeler, Pt. 1
Ozanlardan Seçmeler, Pt. 12025 · Альбом · Aşık Ali Nurşani
Релиз Devrin Koca Çınarları
Devrin Koca Çınarları2024 · Альбом · Aşık Ali Nurşani
Релиз 68 Kuşağı Ozanlarımız 1
68 Kuşağı Ozanlarımız 12024 · Альбом · Ozan Şahturna
Релиз Dost Ozanlar 3
Dost Ozanlar 32024 · Альбом · İsmail İpek
Релиз Dost Ozanlar 1
Dost Ozanlar 12023 · Альбом · Abdullah Papur
Релиз Devrimci Ozanlarımız 1
Devrimci Ozanlarımız 12023 · Альбом · Abdullah Papur
Релиз Devrimci Ozanlar 2
Devrimci Ozanlar 22023 · Альбом · Aşık Zamani
Релиз Fakirliğe Çare Yok
Fakirliğe Çare Yok2020 · Альбом · Abdullah Papur
Релиз Varlığa Güvenme / Yanar Ağlarım
Varlığa Güvenme / Yanar Ağlarım2019 · Альбом · Abdullah Papur
Релиз 78'den Bugüne Abdullah Papur Arşiv, Vol. 1
78'den Bugüne Abdullah Papur Arşiv, Vol. 12015 · Альбом · Abdullah Papur
Релиз Ben Sana Demiştim
Ben Sana Demiştim2015 · Альбом · Abdullah Papur

