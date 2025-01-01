Информация о правообладателе: Poptori
Трек · 1991
Truidii (instrumental)
Другие релизы артиста
Yhden Tähden Tähden2014 · Альбом · Turo´s Hevi Gee
Kaikkien aikojen parhaat - 40 klassikkoa2010 · Альбом · Turo´s Hevi Gee
Paha Nakki2010 · Альбом · Turo´s Hevi Gee
Lahest!2006 · Альбом · Turo´s Hevi Gee
Posetiivinen Orkesteri2006 · Альбом · Turo´s Hevi Gee
Rock n' Rollia Gee-Pisteestä2003 · Альбом · Turo´s Hevi Gee
LIive! No Sleep 'Til Pitkämäki2001 · Альбом · Turo´s Hevi Gee
Mitäs tilasit!!2000 · Альбом · Turo´s Hevi Gee
Ei se mitn!1999 · Альбом · Turo´s Hevi Gee
Putket Mutkalla1995 · Альбом · Turo´s Hevi Gee
Tuleva Keräilyharvinaisuus1991 · Альбом · Turo´s Hevi Gee
Elämää Suurempi Äänilevy1990 · Альбом · Turo´s Hevi Gee