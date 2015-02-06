О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Romance Productions

Другие релизы артиста

Релиз Bachiana
Bachiana2016 · Альбом · José Barrense-dias
Релиз Live at Montreux Jazz Festival 1987
Live at Montreux Jazz Festival 19872016 · Альбом · José Barrense-dias
Релиз Live at Paléo Festival Nyon 1986
Live at Paléo Festival Nyon 19862016 · Альбом · José Barrense-dias
Релиз Live at Montreux Jazz Festival 1998
Live at Montreux Jazz Festival 19982016 · Альбом · José Barrense-dias
Релиз Destination Brazil : 25 voix, 1 guitare
Destination Brazil : 25 voix, 1 guitare2016 · Альбом · José Barrense-dias
Релиз A Tonga da Mironga do Kabulete / Crazy Home (Evasion 1972) - Single
A Tonga da Mironga do Kabulete / Crazy Home (Evasion 1972) - Single2012 · Сингл · José Barrense-dias
Релиз Aza Branca / Menina (Live) [Evasion 1971] - Single
Aza Branca / Menina (Live) [Evasion 1971] - Single2012 · Сингл · José Barrense-dias
Релиз Spleen (Evasion 1970) - Single
Spleen (Evasion 1970) - Single2012 · Альбом · José Barrense-dias
Релиз Da Bahia Ão Amazonas
Da Bahia Ão Amazonas1992 · Альбом · José Barrense-dias
Релиз Escultor de Imagem
Escultor de Imagem1992 · Альбом · José Barrense-dias
Релиз Raizes Brasileiras
Raizes Brasileiras1983 · Альбом · José Barrense-dias
Релиз Isto é Brasil
Isto é Brasil1977 · Альбом · José Barrense-dias

Похожие артисты

José Barrense-dias
Артист

José Barrense-dias

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож