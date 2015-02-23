Информация о правообладателе: BNF Collection
Ma mère l'oye, M. 62: Laideronette, impératrice des pagodes (Ballet Version)
Другие релизы артиста
Weber: Overtures2021 · Альбом · Carl Maria von Weber
LP Pure, Vol. 45: Scherchen Conducts Berlioz (Historical Recording)2020 · Альбом · Hector Berlioz
Albéniz: Iberia / De Falla: Noches en los jardines de España2019 · Альбом · Manuel Rosenthal
Grandes pages de l'opéra français (Mono Version)2016 · Альбом · Jean LaForge
Adam: Giselle (Mono Version)2016 · Сингл · Orchestre Du Theatre National De L'Opera De Paris
Gounod: Faust (Mono Version)2016 · Альбом · Andre Cluytens
Smetana: La fiancée vendue, extraits (Mono Version)2016 · Сингл · Otto Von Rohr
Hommage à Messager (Mono Version)2016 · Альбом · Martha Angelici
Pièces pour orchestre (Mono Version)2016 · Сингл · Orchestre Du Theatre National De L'Opera De Paris
Musique de scène (Mono Version)2016 · Альбом · Orchestre Du Theatre National De L'Opera De Paris
Straus: Rêve de valse, extraits (Mono Version)2016 · Сингл · Lina Dachary
Massenet: Musique de scène et divertissement des Érinnyes (Mono Version)2016 · Альбом · Orchestre Du Theatre National De L'Opera De Paris