Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Weber: Overtures
Weber: Overtures2021 · Альбом · Carl Maria von Weber
Релиз LP Pure, Vol. 45: Scherchen Conducts Berlioz (Historical Recording)
LP Pure, Vol. 45: Scherchen Conducts Berlioz (Historical Recording)2020 · Альбом · Hector Berlioz
Релиз Albéniz: Iberia / De Falla: Noches en los jardines de España
Albéniz: Iberia / De Falla: Noches en los jardines de España2019 · Альбом · Manuel Rosenthal
Релиз Grandes pages de l'opéra français (Mono Version)
Grandes pages de l'opéra français (Mono Version)2016 · Альбом · Jean LaForge
Релиз Adam: Giselle (Mono Version)
Adam: Giselle (Mono Version)2016 · Сингл · Orchestre Du Theatre National De L'Opera De Paris
Релиз Gounod: Faust (Mono Version)
Gounod: Faust (Mono Version)2016 · Альбом · Andre Cluytens
Релиз Smetana: La fiancée vendue, extraits (Mono Version)
Smetana: La fiancée vendue, extraits (Mono Version)2016 · Сингл · Otto Von Rohr
Релиз Hommage à Messager (Mono Version)
Hommage à Messager (Mono Version)2016 · Альбом · Martha Angelici
Релиз Pièces pour orchestre (Mono Version)
Pièces pour orchestre (Mono Version)2016 · Сингл · Orchestre Du Theatre National De L'Opera De Paris
Релиз Musique de scène (Mono Version)
Musique de scène (Mono Version)2016 · Альбом · Orchestre Du Theatre National De L'Opera De Paris
Релиз Straus: Rêve de valse, extraits (Mono Version)
Straus: Rêve de valse, extraits (Mono Version)2016 · Сингл · Lina Dachary
Релиз Massenet: Musique de scène et divertissement des Érinnyes (Mono Version)
Massenet: Musique de scène et divertissement des Érinnyes (Mono Version)2016 · Альбом · Orchestre Du Theatre National De L'Opera De Paris

