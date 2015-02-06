О нас

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Mozart: Idomeneo - ll padre adorato (live)
Mozart: Idomeneo - ll padre adorato (live)2025 · Сингл · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Musica viva, Vol. 47 (Live)
Musica viva, Vol. 47 (Live)2025 · Альбом · Edward Gardner
Релиз 2 Préludes posthumes et une Gnossienne, FP 104 (After Erik Satie): III. 3ème Gnossienne [Live]
2 Préludes posthumes et une Gnossienne, FP 104 (After Erik Satie): III. 3ème Gnossienne [Live]2025 · Сингл · Iván Fischer
Релиз Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 9, Seht die Sonne farbenfroh am Himmelssaum (Live)
Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 9, Seht die Sonne farbenfroh am Himmelssaum (Live)2025 · Сингл · Sir Simon Rattle
Релиз Dvorak: Scherzo capriccioso with Bernard Haitink & BRSO
Dvorak: Scherzo capriccioso with Bernard Haitink & BRSO2025 · Сингл · Antonín Dvořák
Релиз Haydn: Die Schöpfung, Hob. XXI:2 (Live)
Haydn: Die Schöpfung, Hob. XXI:2 (Live)2025 · Альбом · Sir Simon Rattle
Релиз Dvořák: Symphony No. 7 in D Minor, Op. 70, B. 141 (Live)
Dvořák: Symphony No. 7 in D Minor, Op. 70, B. 141 (Live)2025 · Альбом · Antonín Dvořák
Релиз Shostakovich: Symphony No. 15 in A Major, Op. 141 (Live)
Shostakovich: Symphony No. 15 in A Major, Op. 141 (Live)2025 · Альбом · Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Релиз Mahler: Symphony No. 7 (Live)
Mahler: Symphony No. 7 (Live)2025 · Альбом · Sir Simon Rattle
Релиз "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" from Haydn: The Creation (Die Schöpfung) with Simon Rattle
"Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" from Haydn: The Creation (Die Schöpfung) with Simon Rattle2025 · Сингл · Sir Simon Rattle
Релиз "Song of the night" from Mahler Symphony No. 7 with Simon Ratllte & BRSO
"Song of the night" from Mahler Symphony No. 7 with Simon Ratllte & BRSO2024 · Сингл · Sir Simon Rattle
Релиз Nikolaus Brass: In der Farbe von Erde - Der goldene Steig - Der Garten
Nikolaus Brass: In der Farbe von Erde - Der goldene Steig - Der Garten2024 · Альбом · Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

