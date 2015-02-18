Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Iberia, Book IV: Málaga (Orchestrated by Carlos Surinach)
Другие релизы артиста
Enescu: Composer, Conductor, Pianist, Violinist & Teacher, Vol. 3 (Live)2019 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Leibowitz conducts Roussel2018 · Альбом · Orchestre Radio-Symphonique de Paris
Jacques Thibaud, Vol. 1: Mozart Concertos (Live)2017 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Rossini: Ouvertures célèbres (Mono Version)2016 · Сингл · Orchestre Radio-Symphonique de Paris
Angerer: Symphonie des jouets (Mono Version)2015 · Сингл · Orchestre Radio-Symphonique de Paris
Rossini: Ouvertures (Mono Version)2015 · Сингл · Orchestre Radio-Symphonique de Paris
Albéniz: Iberia, extraits - Surinach: Feria Mágica - Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (Stereo Version)2015 · Альбом · Orchestre Radio-Symphonique de Paris
Orchestre Radiosymphonique de Paris / Hermann Scherchen play: Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie Nr. 29, KV 201 (KV 186a)2015 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Orchestre Radiosymphonique de Paris spielt: Henry Purcell: Extraits de "The Fairy-Queen"2014 · Альбом · Henry Purcell
Ravel: L'heure espagnole (Mono Version)1962 · Альбом · Janine Linda
Albéniz: Iberia, extraits - Surinach: Feria Mágica - Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol1961 · Альбом · Orchestre Radio-Symphonique de Paris