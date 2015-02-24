Информация о правообладателе: Relaxation Mastery Records
Трек · 2015
Serenade for Strings in C Major, Op. 48: II. Waltz
1 лайк
Другие релизы артиста
Star Wars & Return of the Jedi2019 · Альбом · Charles Gerhardt
Schubert: Klaviermusik2019 · Альбом · Franz Schubert
Classical Essentials, Vol. 12018 · Альбом · Various Artists
Highlights of Charles Gerhardt, Vol. 32018 · Альбом · Charles Gerhardt
Highlights of Charles Gerhardt, Vol. 22017 · Альбом · Charles Gerhardt
Highlights of Charles Gerhardt, Vol. 12017 · Альбом · Charles Gerhardt
Reader's Digest Music: Car Tunes: Classical Hits the Highway2013 · Альбом · Charles Gerhardt
Sibelius: Symphony No. 2 in D Major & Karelia Suite2013 · Альбом · London Promenade Orchestra
Gone With The Wind (1939 Film Score)2012 · Альбом · Charles Gerhardt
Smetana - The Moldau (Vltava) from 'My Homeland' ('Ma Vlast')2012 · Сингл · Charles Gerhardt
Wien, Wien, nur du allein2012 · Альбом · Various Artists
Tresors D' Hollywood2004 · Альбом · Charles Gerhardt