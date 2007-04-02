О нас

Информация о правообладателе: Spring Art Development

Другие релизы артиста

Релиз Echi D'opera
Echi D'opera2022 · Сингл · Orchestra della Toscana
Релиз The Classical Mood (Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Scarlatti, Pergolesi, Bartok from the Novantiqua Records Catalogue)
The Classical Mood (Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Scarlatti, Pergolesi, Bartok from the Novantiqua Records Catalogue)2022 · Сингл · Orchestra Pergolesi
Релиз Affinità Elettive
Affinità Elettive2021 · Сингл · Markus Stenz
Релиз Lucia Ronchetti: Action Music Pieces
Lucia Ronchetti: Action Music Pieces2018 · Сингл · Michele Marco Rossi
Релиз Holy Sea Vol.1
Holy Sea Vol.12015 · Альбом · Lawrence D.Butch Morris
Релиз Rodrigo, Ponce & Abril: Guitar Concertos
Rodrigo, Ponce & Abril: Guitar Concertos2012 · Альбом · Orchestra della Toscana
Релиз Schubert: Schubert Ouvertüren
Schubert: Schubert Ouvertüren2012 · Альбом · Orchestra della Toscana
Релиз L'arlésienne
L'arlésienne2007 · Альбом · Gabriella Bartolomei
Релиз Concertone
Concertone2003 · Альбом · Stefano Bollani
Релиз Rossini: Stabat Mater
Rossini: Stabat Mater1997 · Альбом · Gioachino Rossini
Релиз Cherubini: Sinfonia In Re Maggiore - Médée Overture - Ifigenia In Aulide Overture - Le Crescendo Overture
Cherubini: Sinfonia In Re Maggiore - Médée Overture - Ifigenia In Aulide Overture - Le Crescendo Overture1994 · Альбом · Orchestra della Toscana
Релиз Schubert Ouvertüren
Schubert Ouvertüren1990 · Альбом · Donato Renzetti

